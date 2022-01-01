Экопроекты тюменских студентов ждут на конкурсе "Мой зеленый вуз"
Прием заявок на конкурс студенческих экопроектов "Мой зеленый вуз" открыт для студентов из российских вузов до 31 марта, сообщает Росмолодежь.
Они могут выбрать одно из семи направлений: ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение; озеленение здания и привузовской территории, лесосберегающие и лесовосстановительные мероприятия; водосбережение и улучшение качества воды; энергосбережение и энергоэффективность; экопросвещение; транспорт; ответственные закупки.
Десять команд, набравших наибольшее количество баллов, получат тематические подарки, все участники конкурса — дипломы. Лучшие экопроекты будут рекомендованы администрациям российских вузов к реализации.
Для участия необходимо зарегистрироваться до 31 марта на сайте мойзеленыйвуз.рф, собрать команду от трех до десяти человек, ознакомиться с методическими рекомендациями, разработать и подать проекты на конкурс. Участвовать могут как уже реализованные, так и только разработанные проекты.
Когда студенты загрузят свои проекты, преподавателю вуза необходимо зарегистрироваться на портале и сформировать общую заявку от своего образовательного учреждения. Регламент здесь.
Чтобы воодушевить студентов на создание проектов, организаторы разработали мобильную игру с дополненной реальностью "Зеленая магия". Перемещаясь по реальному зданию вуза, участники могут сканировать QR-коды с помощью камеры смартфона и выполнять задания, зарабатывая бонусные баллы. Скачать игру "Зеленая магия" можно в App Store и GooglePlay.