Экопроекты тюменских студентов ждут на конкурсе "Мой зеленый вуз"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Прием заявок на конкурс студенческих экопроектов "Мой зеленый вуз" открыт для студентов из российских вузов до 31 марта, сообщает Росмолодежь.

Они могут выбрать одно из семи направлений: ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение; озеленение здания и привузовской территории, лесосберегающие и лесовосстановительные мероприятия; водосбережение и улучшение качества воды; энергосбережение и энергоэффективность; экопросвещение; транспорт; ответственные закупки.

Десять команд, набравших наибольшее количество баллов, получат тематические подарки, все участники конкурса — дипломы. Лучшие экопроекты будут рекомендованы администрациям российских вузов к реализации.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 31 марта на сайте мойзеленыйвуз.рф, собрать команду от трех до десяти человек, ознакомиться с методическими рекомендациями, разработать и подать проекты на конкурс. Участвовать могут как уже реализованные, так и только разработанные проекты.

Когда студенты загрузят свои проекты, преподавателю вуза необходимо зарегистрироваться на портале и сформировать общую заявку от своего образовательного учреждения. Регламент здесь.

Чтобы воодушевить студентов на создание проектов, организаторы разработали мобильную игру с дополненной реальностью "Зеленая магия". Перемещаясь по реальному зданию вуза, участники могут сканировать QR-коды с помощью камеры смартфона и выполнять задания, зарабатывая бонусные баллы. Скачать игру "Зеленая магия" можно в App Store и GooglePlay.