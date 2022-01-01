Тюменцев бесплатно обучат в "Школе аниматоров"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Открылся набор на бесплатную общеразвивающую программу "Школа аниматоров" в Тюмени. Организаторы приглашают участников от 14 до 22 лет, сообщает городской Центр развития добровольчества.

В программе - основы актерского мастерства и режиссуры, основы ораторского мастерства, обучение навыкам организатора.

Занятия и репетиции будут проходить каждую среду с 16 до 18 часов по адресу ул. Механическая, 31/1. Подробнее здесь.