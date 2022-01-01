Суббота и воскресенье – самые аварийные дни в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Суббота и воскресенье стали самыми аварийными днями недели в Тюменской области в 2021 году. В выходные погибли 36 и 37 человек, соответственно. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции 14 января.

"В 2021 году погибли 184 человека, из них – 36 скончались в авариях в субботу, а 37 – в воскресенье. Это серьезный тревожный показатель. Нам нужно принимать меры, чтобы таких аварий становилось меньше", – отметил он.

Андрей Миллер напомнил, что 3-5 лет назад днями, когда чаще всего происходили аварии, были понедельник и пятница.

"Мы стараемся реагировать, управленчески влиять на ситуацию. Жители и гости Тюмени и региона могут заместить, что проводятся рейдовые мероприятия. Плотность нарядов увеличивается именно в субботу и воскресенье", – добавил Андрей Миллер.

Инна Пахомова