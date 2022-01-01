Ревнивая селянка оказалась в больнице с переломом челюсти

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью задержали в Ярковском районе, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции с. Ярково поступило сообщение от медицинского работника о пациентке с переломом нижней челюсти из пос. Усть-Тавда.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшая с супругом приехали в гости из соседнего села.

Муж пострадавшей вышел в подъезд покурить и долго не возвращался. Выйдя на лестничную клетку, его жена увидела, что супруг разговаривает с другой девушкой.

Приревновав мужа, она затеяла словесную перепалку с незнакомкой, которая впоследствии нанесла ей удар по челюсти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.