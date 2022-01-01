В Тюменской области скончались 13 человек с COVID-19

У 269 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Скончались 13 человек, выздоровел 91 пациент, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в России выявлено 27 тыс. 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 723 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 тыс. 584 человека.

В Москве выявлено 6 тыс. 555 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 314, в Московской области - 2 тыс. 589.

В Свердловской области заболели 612 человек, в Челябинской области - 201, в Ханты-Мансийском автономном округе - 251, в Ямало-Ненецком автономном округе - 113, в Курганской области - 76.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 774 тыс. 304 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 320 тыс. 634 летальных исхода, выздоровели 9 млн 835 тыс. 884 человека.