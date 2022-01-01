Тюменская служба занятости помогает безработным начать свой бизнес

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 289 безработных, обратившихся в службу занятости населения Тюменской области, получили государственную услугу по содействия началу осуществления предпринимательской деятельности в 2021 году.

Единовременную финансовую помощь до 192 тыс. рублей получил 151 начинающий бизнесмен. Всего на содействие бизнес-стартапам в 2021 году в регионе израсходовано более 29 млн рублей. Среди основных видов деятельности начинающие предприниматели чаще всего выбирали сферу услуг, торговлю, производство одежды и аксессуаров.

В 2022 году запланировано оказать финансовую помощь на открытие собственного дела 126 безработным жителям региона. Кроме того, в июле 2021 года в Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" внесены изменения, в соответствии с которыми в рамках госуслуги по содействию началу предпринимательской деятельности единовременная финансовая помощь может быть оказана гражданам, зарегистрировавшимся в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Соответствующие изменения вносятся в региональное законодательство, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости Тюменской области

Евгений Бабенко