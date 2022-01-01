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Дворец культуры в Ишиме активно работает на благо земляков

Общество, 09:33 16 января 2022

Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Две фотовыставки, посвященных Ишиму, передвижная выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров, выставка видеогидов по книжным памятникам из фондов Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева прошли в ДК Ишима с его момента открытия в сентябре 2021 года.

21 декабря начали монтаж выставки "Хоровод лоскутных кукол" в рамках фестиваля "Стежки-дорожки", –

На главной сцене проходят концертные программы в честь главных государственных праздников, открытые уроки творческих студий, гастроли столичных артистов, показы спектаклей и фильмов для семейного просмотра, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Большой популярностью пользуются трансляции в виртуальном концертном зале. Например, 24 декабря для медицинских работников Ишима показали онлайн-трансляцию благотворительного концерта с участием Марио Дюрана и Аниты Цой", - сообщила директор департамента Елена Майер.

Специалисты областного департамента культуры не выявили фактов нецелового использования помещения в ишимском ДК. Выставки-ярмарки одежды и прочих товаров в зданиях подразделений МАУК "Объединение Ишимский городской культурный центр" прекращены в марте 2020 года.

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# Дворец культуры , Ишим

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