Сильный ветер, снег и метель ожидаются в Тюменской области 17 января

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Усиление ветра до 16-21 м/с, снег и метель ожидаются в Тюменской области 17 января, сообщает региональное Главное управление МЧС России, ссылаясь на данные метеорологов.

В течение дня негативные метеоявления будут ослабевать. Температура ночью - минус 12-17, днем - минус 10-15 градусов.

ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендует быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, следует рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. При значительном ухудшении видимости лучше съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

Кроме того, рекомендуется надевать обувь и одежду, соответствующую погодным условиям. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В экстренных случаях звоните по телефону "112".

Евгений Бабенко