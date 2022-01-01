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В Тюмени водитель выплатит пострадавшему в аварии мужчине полмиллиона рублей

Происшествия, 16:51 17 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мужчина, виновный в дорожной аварии, выплатит пострадавшему около 500 тыс. рублей в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В июле 2019 года на перекрестке ул. Дружбы и Мельникайте мужчина на автомобиле "Мерседес" проехал на красный свет и столкнулся с "Рено Логан", в котором в качестве пассажира ехал истец. В результате ДТП ему был причинен вред средней степени тяжести.

30 декабря 2019 года ответчик был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека: погиб водитель "Логана", а двум пассажирам был причинен вред средней тяжести.

Один из пострадавших подал в суд исковое заявление на сумму 500 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования частично и взыскал с водителя автомобиля 486 тыс. рублей. Ранее ответчик добровольно выплатил истцу 14 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# авария , ДТП , Тюменский областной суд

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