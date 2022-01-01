  • 17 января 202217.01.2022понедельник
  • USD75,7668
    EUR86,8894
  • В Тюмени -13..-15 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Голышмановского района убил знакомого светильником

Происшествия, 17:48 17 января 2022

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, виновного в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, осудили в Голышмановском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

47-летний мужчина в сентябре прошлого года расстался со своей сожительницей. Ее новый избранник при случайной встрече избил бывшего возлюбленного женщины. На следующее утро мужчина пришел к бывшей за своим светильником, которым ударил по голове своего обидчика. Тот упал без сознания и вскоре умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы и оштрафовал на 16 тыс. 800 рублей в доход государства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 17.01.2022Житель Голышмановского района убил знакомого светильником
17:25 17.01.2022Дело водителя Subaru, устроившего смертельную аварию на трассе Тюмень - Екатеринбург, передано в суд
17:02 17.01.2022В Тюмени полицейские нашли у пассажира Nissan контейнер с марихуаной
16:51 17.01.2022В Тюмени водитель выплатит пострадавшему в аварии мужчине полмиллиона рублей