Житель Голышмановского района убил знакомого светильником

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, виновного в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, осудили в Голышмановском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

47-летний мужчина в сентябре прошлого года расстался со своей сожительницей. Ее новый избранник при случайной встрече избил бывшего возлюбленного женщины. На следующее утро мужчина пришел к бывшей за своим светильником, которым ударил по голове своего обидчика. Тот упал без сознания и вскоре умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы и оштрафовал на 16 тыс. 800 рублей в доход государства.