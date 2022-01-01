Индекс промышленного производства в УФО выше, чем в среднем по России

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Индекс промышленного производства в Уральском федеральном округе в январе-ноябре 2021 года вырос на 6,4% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, при этом в среднем по России этот показатель увеличился на 5,2%.

Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами в регионах.

В январе-ноябре 2021 года в УФО было отгружено товаров собственного производства на сумму 19 трлн рублей (в январе-ноябре 2020 года - 13,6 трлн рублей). В общероссийском объеме это 14,7% (в аналогичный период прошлого года - 14,1%).

Строительство жилых домов по итогам одиннадцати месяцев 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года выросло на 28,3%, поступление налогов в консолидированный бюджет страны составило 6,67 трлн рублей (рост - 26%).

Одобрены шесть заявок регионов УФО на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках лимитов. Общая сумма на регионы УрФО – 40,3 млрд рублей. В частности, Тюмень получит 6,5 млрд на строительство транспортной инфраструктуры.

Евгений Бабенко