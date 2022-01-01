Молодые тюменцы вынесли туалетную воду из магазина в Заводоуковске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в краже двух флаконов туалетной воды из магазина задержала полиция Заводоуковска. Ущерб составил около 4 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции выяснили, на каком автомобиле передвигались подозреваемые и задержали жителей Тюмени 2000 и 2002 годов рождения. Молодые люди признались в содеянном.

Тюменцы рассказали, что в Заводоуковск приехали вместе со знакомой. Прежде чем ехать домой, они зашли в несколько магазинов. В одном из них они увидели понравившийся им парфюм.

Убедившись, что на них никто не смотрит, молодые люди спрятали флаконы под куртку и покинули торговый зал. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.