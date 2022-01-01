  • 18 января 202218.01.2022вторник
  • USD76,0404
    EUR86,8609
  • В Тюмени -7..-9 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Молодые тюменцы вынесли туалетную воду из магазина в Заводоуковске

Происшествия, 12:33 18 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в краже двух флаконов туалетной воды из магазина задержала полиция Заводоуковска. Ущерб составил около 4 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции выяснили, на каком автомобиле передвигались подозреваемые и задержали жителей Тюмени 2000 и 2002 годов рождения. Молодые люди признались в содеянном.

Тюменцы рассказали, что в Заводоуковск приехали вместе со знакомой. Прежде чем ехать домой, они зашли в несколько магазинов. В одном из них они увидели понравившийся им парфюм.

Убедившись, что на них никто не смотрит, молодые люди спрятали флаконы под куртку и покинули торговый зал. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Заводоуковск , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:17 18.01.2022Водитель легковушки сбил пожилого мужчину и мальчика в Тобольске
12:33 18.01.2022Молодые тюменцы вынесли туалетную воду из магазина в Заводоуковске
12:23 18.01.2022Трое взрослых и двое детей пострадали в аварии на Уватском тракте в Тобольске
11:38 18.01.2022Тюменца осудили на четыре года за хранение героина