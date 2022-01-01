Кальций не помогает при переломах, отрезанную конечность пришить можно, утверждает тюменский травматолог

Тюменский кардиоцентр Тюменский кардиоцентр

Кальций, какое-то особенное питание, молочные продукты – никак не помогают при переломах. Неправильно подобранные дозировки, наоборот, могут негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказал детский травматолог-ортопед Тюменского кардиоцентра Максим Шилюк, который развеял некоторые мифы о травмах.

"Если можно пошевелить конечностью – перелома нет. Это утверждение не соответствует действительности. Иногда переломы без смещений не сказываются на двигательной активности. К тому же у всех разный болевой порог, поэтому боль – не всегда показатель серьезности ситуации", - утверждает врач.

Отрезанные конечности нельзя пришить - очередной миф. Сделать это можно, но при условии, что в больнице есть соответствующего уровня хирург и оборудование. Случаев, когда тюменским врачам удавалось сохранить отрезанные конечности, достаточно. При таких травмах самое главное – правильно транспортировать до больницы поврежденную часть тела, отмечает Максим Шилюк.

Доктор Шилюк не только дает советы для гармоничного развития ребенка, но и рассказывает как распознать сколи­оз и стоит ли волноваться, если ребёнок ходит на цы­почках, какой возраст самый опасный для здоро­вья позвоночника. Записаться к нему на прием можно по телефону + 7 (3452) 68-14-14.