В Тюмени курсанты ТВВИКУ устроили праздничный заплыв в обмундировании и с оружием
Заплыв в проруби на "Озере Чемпионов" в Тюмени провели курсанты ТВВИКУ 18 января. В бассейн с ледяной водой длиной 25 метров и глубиной шесть метров молодые люди погрузились в военной форме и с оружием.
"В Тюмени находится единственное в России инженерное училище. Занимаемся закаливанием, физической подготовкой и хотим таким оригинальным способом поздравить ветеранов и военнослужащих с 321-й годовщиной со дня образования инженерных войск России. Праздник отмечается 21 января", - сказал начальник кафедры физической подготовки ТВВИКУ Дмитрий Яковлев.
По словам представителя училища, закаливание ввели в программу подготовки в рамках проекта "Регион здоровья" с этого учебного года. Курсант Даниил Кашин отмечает, что уверенно чувствовал себя в воде в обмундировании общим весом около 20 кг.
"Автомат весит 5 кг, бронежилет - еще около 10 кг, форма - 2, плюс берцы до 3 кг. В этом снаряжении 100 метров смогу выдержать. Моржеванием я занимаюсь около трех месяцев. Это укрепило мое физическое состояние, развило устойчивость к холоду", - говорит курсант.
Участие в заплыве приняли 14 курсантов. В течение зимы молодые люди продолжат занятия в ледяной воде, но без оружия.
Татьяна Ковалева, Александр Лабыкин