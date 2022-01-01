В Тюмени курсанты ТВВИКУ устроили праздничный заплыв в обмундировании и с оружием

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заплыв в проруби на "Озере Чемпионов" в Тюмени провели курсанты ТВВИКУ 18 января. В бассейн с ледяной водой длиной 25 метров и глубиной шесть метров молодые люди погрузились в военной форме и с оружием.

"В Тюмени находится единственное в России инженерное училище. Занимаемся закаливанием, физической подготовкой и хотим таким оригинальным способом поздравить ветеранов и военнослужащих с 321-й годовщиной со дня образования инженерных войск России. Праздник отмечается 21 января", - сказал начальник кафедры физической подготовки ТВВИКУ Дмитрий Яковлев.

По словам представителя училища, закаливание ввели в программу подготовки в рамках проекта "Регион здоровья" с этого учебного года. Курсант Даниил Кашин отмечает, что уверенно чувствовал себя в воде в обмундировании общим весом около 20 кг.

"Автомат весит 5 кг, бронежилет - еще около 10 кг, форма - 2, плюс берцы до 3 кг. В этом снаряжении 100 метров смогу выдержать. Моржеванием я занимаюсь около трех месяцев. Это укрепило мое физическое состояние, развило устойчивость к холоду", - говорит курсант.

Участие в заплыве приняли 14 курсантов. В течение зимы молодые люди продолжат занятия в ледяной воде, но без оружия.

Татьяна Ковалева, Александр Лабыкин