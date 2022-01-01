Тюменка вернула полумиллионный долг, чтобы отдохнуть на Кубе

| Фото: ФССП России во ВКонтакте | Фото: ФССП России во ВКонтакте

Тюменка вернула долг после запрета на выезд из России, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Взыскание задолженности с 41-летней тюменки в пользу соседей по подъезду ведется с ноября 2020 года. Женщина производила ремонт ванной комнаты, затопив при этом квартиру этажом ниже. Ущерб составил 500 тыс. рублей.

Судебный пристав уведомил женщину об ограничении в праве выезда за пределы страны. За считанные дни до отпуска на Кубу она полностью погасила задолженность на общую сумму в 535 тыс. рублей.

При поступлении денег, ограничение на выезд было снято.