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В Тюмени 25 кубометров чистой питьевой воды доставили к местам крещенских купаний

Общество, 14:04 19 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 кубометров воды, очищенной на водозаборах, доставлено к местам крещенских купаний, чтобы верующие, смогли набрать чистую освященную воду, сообщает Росводоканал Тюмень.

По словам начальника Центральной диспетчерской службы Максима Мошкина, ежегодно к руководству компании обращаются представители церкви с просьбой организовать подвоз воды.

"В этом году наши машины второй день раздают воду у Свято-Троицкого монастыря, на озере Липовом и на Туре в районе Антипино, где организованы площадки для крещенских купаний. Перед обрядом освящения вся вода прошла проверку в Центральной аналитической лаборатории предприятия и полностью соответствует требованиям СанПиН", - сказал он.

Автоцистерны с освященной водой будут стоять у иорданей до позднего вечера.

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# крещенские купания , Росводоканал Тюмень

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