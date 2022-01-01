В Тюмени 25 кубометров чистой питьевой воды доставили к местам крещенских купаний

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 кубометров воды, очищенной на водозаборах, доставлено к местам крещенских купаний, чтобы верующие, смогли набрать чистую освященную воду, сообщает Росводоканал Тюмень.

По словам начальника Центральной диспетчерской службы Максима Мошкина, ежегодно к руководству компании обращаются представители церкви с просьбой организовать подвоз воды.

"В этом году наши машины второй день раздают воду у Свято-Троицкого монастыря, на озере Липовом и на Туре в районе Антипино, где организованы площадки для крещенских купаний. Перед обрядом освящения вся вода прошла проверку в Центральной аналитической лаборатории предприятия и полностью соответствует требованиям СанПиН", - сказал он.

Автоцистерны с освященной водой будут стоять у иорданей до позднего вечера.