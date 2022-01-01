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Логотип Русского географического общества появился на борту Boeing авиакомпании Utair

Общество, 09:13 20 января 2022

Utair | Фото: Utair

Utair стал официальным партнером туристического проекта Русского географического общества "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщает пресс-служба авиакомпании. На борту Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BDH размещены логотипы РГО и проекта, а также QR-код, ведущий на сайт Боспорского царства.

Маршрут "Золотого кольца Боспорского царства" охватывает города на юге страны и входит в топ 10 проектов России, приоритетных для въездного туризма. Создатель проекта и первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди пояснил, что "Золотое кольцо Боспорского царства" рассказывает о России как о центре античной культуры и цивилизации.

"В 2022 году самолет с логотипами Русского географического общества уже совершил более 70 рейсов из Москвы в Сургут, Красноярск, Ноябрьск, Самару, Краснодар, Минск, Махачкалу, Уфу, Грозный. О новом маршруте узнало свыше 10 тысяч пассажиров и узнает еще больше, по всей нашей маршрутной сети — от Чукотки до Калининградской области", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" реализуется в южных регионах России. Он популяризирует историко-культурное наследие страны и включает в себя музейные комплексы, археологические площадки и объекты античной тематики.

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# UTair

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