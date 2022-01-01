Тюменские инспекторы ДПС нашли в автомобиле более двух килограммов "синтетики"

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Поощрения сотрудникам ДПС, обнаружившим в автомобиле большую партию наркотиков, вручил начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

В конце ноября 2021 года на автодороге Екатеринбург - Тюмень у водителя KIA автоинспекторы обнаружили пакетик, содержащий восемь граммов синтетического наркотика.

Продолжив досматривать автомобиль, в багажнике за колесом полицейские нашли еще два больших пакета, в которых находилось более двух килограммов "синтетики", а также весы и пакетики для расфасовки наркотиков.

Благодаря находке автоинспекторов оперативные сотрудники полиции выявили 15 мест закладки наркотических средств.