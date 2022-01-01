Водитель, сбивший насмерть двух рабочих в Тюмени, пробудет в СИЗО до апреля

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Водителю автомобиля BMW, который насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, продлили срок пребывания в СИЗО до 23 апреля 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ночь с 23 на 24 ноября 2021 года, подозреваемый пьяным ехал за рулем "БМВ". На путепроводе ул. Федюнинского в Тюмени сбил двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.