В Тюмени на улице Елецкой из-за ремонта теплосетей ограничат движение
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Движение транспорта прекращено в Тюмени на ул. Елецкой в районе пересечения с Орджоникидзе с 19 по 28 января.
Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях.
Схемы объезда: улицы Орджоникидзе, Свердлова, Даудельная, а также межквартальные проезды.
| Фото: администрация Тюмени
Автомобилистов убедительно просят обращать внимание на знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты.