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В Тюмени на улице Елецкой из-за ремонта теплосетей ограничат движение

Общество, 16:53 20 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта прекращено в Тюмени на ул. Елецкой в районе пересечения с Орджоникидзе с 19 по 28 января.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях.

Схемы объезда: улицы Орджоникидзе, Свердлова, Даудельная, а также межквартальные проезды.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Автомобилистов убедительно просят обращать внимание на знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты.

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# ограничение движения

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