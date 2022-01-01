В Тюмени на улице Елецкой из-за ремонта теплосетей ограничат движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта прекращено в Тюмени на ул. Елецкой в районе пересечения с Орджоникидзе с 19 по 28 января.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях.

Схемы объезда: улицы Орджоникидзе, Свердлова, Даудельная, а также межквартальные проезды.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Автомобилистов убедительно просят обращать внимание на знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты.