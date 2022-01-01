Базы отдыха Черноморского района в Крыму готовятся к приему тюменских семей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Базы отдыха Черноморского района Крыма готовятся к приему туристов из Тюменской области. В 2022 году семьи региона смогут отдохнуть и оздоровиться в пос. Межводное благодаря программе "Мать и дитя".

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отдела курортов и туризма администрации Черноморского района Крыма Наталья Гебешт, местные гостевые дома с нетерпением ждут тюменцев.

"Сейчас Черноморский района сложно представить без Тюмени. С началом нашего сотрудничества с Тюменской областью многое изменилось. Благодаря программе, обучению, которое проходит в Тюмени, у нас улучшился сервис, особенно на тех объектах, которые участвуют в программе "Мать и дитя". Мы всегда учимся в Тюмени, перенимаем опыт, это ценно для нас", - отметила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О продолжении в 2022 году крымской программы "Мать и дитя" рассказала и президент Ассоциации отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

"Мы продолжаем работать с коллегами из Крыма. Будем добиваться дальнейшего развития баз отдыха, которые принимают тюменских жителей", - подчеркнула Лариса Шилова.

Отметим, ежегодно по программе "Мать и дитя" в поселок Межводное отправляется более 1,5 тыс. человек - часто болеющие дети в сопровождении одного из родителей. Проживание и питание оплачивают из регионального бюджета. Условия и качество оздоровления тюменских детей тщательно проверяют. Летний сезон 2022 года станет седьмым, как Тюменская область направляет жителей на отдых в Черноморский район Крыма.

Любовь Голышева