Нетрезвый водитель насмерть сбил мужчину в поселке Березовка Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

39-летнего жителя пос. Березовка Нижнетавдинского района Тюменской области насмерть сбил нетрезвый водитель автомобиля “УАЗ Патриот” 20 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дорожная трагедия произошла в 22 часа на улице Центральной. Мужчина скончался на месте.

“По предварительным данным, за рулем внедорожника был 34-летний водитель, сын владельца автомобиля. Мужчина был пьян. Показания алкотестера составили 0,66 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он пытается уйти от ответственности за наезд на человека, утверждая, что за рулем был другой водитель”, – рассказали в ГИБДД Тюменской области.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства трагедии выясняются. 20 января на дорогах Тюменской области произошло четыре ДТП. Погиб один человек, еще пять человек получили травмы.