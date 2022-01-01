В выходные в Тюмени немного похолодает

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшое похолодание ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 22 и 23 января.

По данным центра Фобос, понижение температуры воздуха начнется уже в пятницу, 21 января. В течение дня столбики термометров опустятся до минус 13 градусов, а ночью – до минус 16.

22 января дневная температура воздуха составит 15 градусов, ночная – минус 21. Ветер южный, скорость до 2 метров в секунду, осадки маловероятны.

23 января днем ожидается до 14 до 16 градусов, ночью – до минус 20. Скорость и направление ветра останутся прежними, небо будет пасмурным.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. 24 и 25 января в дневные часы ожидается от 11 до 13 градусов ниже ноля. А 26 января потеплеет до минус 10 градусов и пойдет снег.

Любовь Голышева