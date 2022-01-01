Тюменские термальные источники составляют конкуренцию морским и горнолыжным курортам

| Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте

Термальные и оздоровительные курорты Тюмени в новогодние праздники составили серьезную конкуренцию Черноморскому побережью Краснодарского края и Крыма, горным курортам Красной Поляны, Алтая, Шерегеша, Сахалина, а также познавательным маршруты Татарстана, Калининградской области и Ставрополья.

Именно эти направления назвал самыми популярными заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который подвел итоги новогодних и рождественских туристических каникул.

За 10 праздничных дней в путешествия по стране, по данным Ростуризма, отправились почти 12 млн россиян.

"Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Наиболее востребованными традиционно стали экскурсионные программы, санаторно-курортный отдых. Из года в год продолжает расти и количество туристов, предпочитающих горнолыжные курорты. В этом году их выбрало более двух миллионов человек, что на 26% превышает прошлогодние показатели".

В целом туристическая отрасль, по данным заместителя председателя правительства, восстановилась на 87% по сравнению с доковидными показателями. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелёты совершили 89 млн пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году.

Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, большой вклад в это внесли меры государственной поддержки. В рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в прошлом году стартовала программа чартерных рейсов. Россияне смогли приобрести туры по 10 популярным направлениям в 1,5–2,5 раза дешевле.

"На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Сахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 миллионов рублей. Действовали и программы кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 миллиона человек. Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что благодаря мерам поддержки турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели", - сообщил Дмитрий Чернышенко.