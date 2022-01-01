Как узнать историю семьи при минимуме сведений, расскажут тюменцам на лекции

| Фото: группа "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" ВКонтакте

Лекция "Как найти информацию о родственнике, если точно известно только имя?" состоится в книжном магазине "Никто не спит" (улица 8 Марта 2, корпус 1) 23 января в 16 часов.

Как восстановить историю жизни человека при минимальном объеме сведений, поможет разобраться руководитель тюменского клуба "Моя родословная" Елена Жукова. Она осветит эту тему на примере собственного опыта поиска информации о прадеде.

Во второй части встречи можно будет задать Елене вопросы, касающиеся начальных этапов изучения своей родословной.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Музей воспоминаний "Мы жили". Волонтеры собирают истории людей, похороненных на старинном Текутьевском кладбище Тюмени, чтобы создать по нему сайт-путеводитель.

Вход на встречу свободный.