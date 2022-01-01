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Тюменское кино разберут на проекте "Крупным планом"

Общество, 16:00 22 января 2022

группа "Текутьевка" ВКонтакте | Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте

Фильм "Тайны Текутьева" обсудят в библиотечном центре для молодежи Тюмени (ул. Червишевкий тракт 15/1) 25 января в 17 часов. Документальное кино рассказывает о захоронении в Спасской церкви, найденном в 2020 году при реставрационных работах.

На встрече тюменцы узнают о тайнах киноискусства, сложностях съемочного процесса, работе сценариста и режиссера, а также смогут задать вопросы авторам фильма — Нэлли Тоболкиной и Дмитрию Чашкову.

В рамках проекта "Крупным планом" библиотека покажет краеведческие, патриотические, научные, авторские фильмы. Это будут работы Анатолия Омельчука, Константина Одегова, Ивана Трацевского, а также молодых режиссеров и сценаристов. Также запланированы мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению и лекции о современных киношколах.

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