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Об археологии и фауне края рассказывают школьникам в Заводоуковском краеведческом музее

Общество, 12:52 22 января 2022

группа "Заводоуковский Краеведческий Музей" ВКонтакте | Фото: группа "Заводоуковский Краеведческий Музей" ВКонтакте

Просветительские мероприятия для учащихся школы и воспитанников детских садов проходят в Заводоуковском краеведческом музее.

14 января ученики заводоуковской школы №4 побывали на познавательной программе "Кто зимой не спит". Ребята узнали о подготовке зверей к зиме, отгадали загадки и без труда назвали зверей с полянки музея. В этот же день были награждены победители новогоднего конкурса творческих работ "Усатый, полосатый", в котором участвовали не только школьники, но и воспитанники детсадов. Победителей выявили в трех возрастных категориях, увидеть их поделки можно увидеть на сайте музея.

18 января для учащихся школы №4 прошла лекция, посвященная крупнейшему по площади археологическому памятнику на юге Тюменской области — Ингальской долине. Ребята узнали о находках неолитической культуры, промыслах и ремеслах каменного, бронзового и железного веков. Некоторые артефакты школьники смогли потрогать своими руками, сообщает пресс-служба музея.

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# музеи , школьники

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