О правилах пожарной безопасности в доме напомнили жителям поселка Богандинский

| Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте

О мерах пожарной безопасности при использовании печного, газового отопления и электрического оборудования рассказали сотрудники МЧС в ходе профилактического рейда жителям поселка Богандинский Тюменского района.

Инспекторы государственного пожарного надзора призвали их как можно более ответственно относиться к собственной безопасности, проверить свое жилье на предмет пожарной безопасности, не оставлять без присмотра детей и не забывать о престарелых родственниках.

Особое внимание сотрудники МЧС уделили установке автономных дымовых пожарных извещателей. Приборы позволяют вовремя обнаружить возгорание и не раз спасали жизни людей во время пожаров, напоминает ГУ МЧС по Тюменской области.