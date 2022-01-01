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О правилах пожарной безопасности в доме напомнили жителям поселка Богандинский

Общество, 14:28 22 января 2022

группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте

О мерах пожарной безопасности при использовании печного, газового отопления и электрического оборудования рассказали сотрудники МЧС в ходе профилактического рейда жителям поселка Богандинский Тюменского района.

Инспекторы государственного пожарного надзора призвали их как можно более ответственно относиться к собственной безопасности, проверить свое жилье на предмет пожарной безопасности, не оставлять без присмотра детей и не забывать о престарелых родственниках.

Особое внимание сотрудники МЧС уделили установке автономных дымовых пожарных извещателей. Приборы позволяют вовремя обнаружить возгорание и не раз спасали жизни людей во время пожаров, напоминает ГУ МЧС по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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