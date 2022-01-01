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Какой будет скульптура мамонтенка в центральном парке, решают в Заводоуковске

Общество, 17:38 22 января 2022

группа "Заводоуковский городской округ" ВКонтакте | Фото: группа "Заводоуковский городской округ" ВКонтакте

Скульптура мамонтенка появится в обновленном Центральном парке Заводоуковска. Местным жителям предлагают решить, как арт-объект будет выглядеть и какое получит имя.

Заявки на окружной конкурс на лучшие эскиз и имя для парковой скульптуры "Мамонтенок" принимаются до 14 марта 2022 года в доме культуры (ул. Вокзальная, 55) или по электронной почте culture_docug@mail.ru. Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие.

Итоги конкурса подведут не позднее 29 апреля 2022 года. Лучшие работы выберут члены жюри, пишет издание "Тюменская область сегодня".

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# конкурсы , скульптура

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