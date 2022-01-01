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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявили 405 новых случаев COVID-19

Общество, 14:09 23 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 405 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области. Скончались 12 пациентов, выздоровели 92, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 63 тыс. 205 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 тыс. 45 человек.

В Москве заболели 17 тыс. 528 человек, в Санкт-Петербурге - 9 тыс. 535, в Московской области - 7 тыс. 056.

В Свердловской области заболели 883 человека, в Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 142, в Челябинской области - 552, в Ямало-Ненецком автономном округе - 571, в Курганской области - 104.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 млн 108 тыс. 191 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 тыс. 112 летальных исхода, выздоровели 10 млн 023 тыс. 662 человека.

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