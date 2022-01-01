В Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Услуги зарубежного туризма выросли на 19,3% в Тюменской области за январь-ноябрь 2021 года.

На втором месте услуги образования (10,3%), на третьем - бытовые услуги (9,4%). Также подорожали услуги организаций культуры (6,2%), медицинские услуги (4,9%).

В целом за 11 месяцев в Тюменской области предоставлено услуг на общую сумму 113 млрд 750,2 млн рублей, в среднем 6,6 тыс. рублей на одного жителя в месяц. Больше всего платных услуг было предоставлено в июне — на сумму 11 млрд 68,2 млн рублей. Меньше всего в январе — на 8 млрд 831,4 млн рублей.

В 2020 году объем платных услуг населению составил 89 млрд 459,9 млн рублей, сообщили "Вслух.ру" в Тюменьстате.