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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области зарегистрирован второй случай заражения омикроном

Губернатор, 16:23 24 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлено в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24".

"Омикрон просочился в Тюменскую область. Он выявлен у нашего земляка, который вернулся из зарубежной поездки, а также у тюменца, который не выезжал за пределы страны. Поэтому можно сделать предположение, что "омикрон" уже циркулирует в популяции и набирает свою силу", - сказал глава региона.

Он добавил, что с начала 2022 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области продолжает увеличиваться. Если во вторую неделю января по сравнению с первой рост составил 46%, то в третью неделю по сравнению со второй – уже 68%.

Отметим, по данным оперштаба на 24 января в Тюменской области зафиксировали 443 случая заболевания коронавирусом. За сутки провели 4 тыс. 401 исследование на наличие COVID-19.

Александр Моор также рассказал, что в регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. На сегодня первым компонентом вакцины привились 1 млн 55 тыс. 711 человек, полный курс вакцинации прошли 1 млн 2 тыс. 662 жителя.

"Прививочная кампания в Тюменской области с самого начала шла хорошими темпами. Привиты более 80 процентов взрослого населения. Если говорить о тюменцах старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями, то вакцинировано более 90 процентов людей этой категории. Также ведется ревакцинация населения. Коллективный иммунитет в Тюменской области составляет порядка 73 процентов", - заметил глава региона.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , коронавирус

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