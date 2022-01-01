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Приложение о COVID-19 c кнопкой экстренного вызова разработал студент из Тюмени

Общество, 14:03 25 января 2022

Университет "Сириус" | Фото: Университет "Сириус"

Мобильное приложение по мониторингу ситуации с COVID-19 создали студенты российских вузов в университете "Сириус", в разработке участвовал студент второго курса института математики и компьютерных наук ТюмГУ Даниил Чашков.

В приложении COVSTATS есть кнопка экстренного вызова для тех, кто заболел, можно просматривать ежедневную статистику по заболеваемости коронавирусом и отслеживать интенсивность зараженности на карте мира. Также в нем доступны советы по гигиене и профилактике заболевания, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

В "Сириусе" студент направления "Информационные системы и технологии" Даниил Чашков участвовал в образовательном модуле "Проектный интенсив по мобильной разработке Flutter". По словам Даниила, ему удалось повысить свои "жёсткие навыки" и завести новые профессиональные знакомства.

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# День студента , коронавирус , приложение , ТюмГУ

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