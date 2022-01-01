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Во время пьяной ссоры житель Тобольского района зарезал знакомую

Происшествия, 17:13 25 января 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Житель Тобольского района задержан по подозрению в убийстве. По версии следствия, 37-летний мужчина во время пьяной ссоры зарезал свою знакомую, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 22 января в частном доме в д. Веснина во время распития спиртного мужчина поссорился со своей 59-летней знакомой. Подозреваемый схватил со стола нож и нанес женщине удар в грудь.

От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. Мужчина задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Назначен комплекс экспертиз, допрошены свидетели. Расследование продолжается.

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# следователи , Тобольский район , убийство , уголовное дело

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