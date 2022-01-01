В Тюмени собирают продукты для нуждающихся семей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительная акция "Добрая корзина" стартовала в "Лавке добра" в Тюмени. С 24 по 30 января присоединиться к ней могут все желающие.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала куратор проекта "Творить добро - просто" Оксана Ковальчук.

"Акция краткосрочная, она направлена на помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В течение недели жители Тюмени могут принести продукты питания с длительным сроком хранения. Это могут быть кондитерские изделия, крупы, консервация в сохранных упаковках с не истекшим сроком годности", - пояснила она.

"Лавка добра" работает по адресу ул. Амурская, 150 с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов.

Помимо акции "Добрая корзина" здесь в постоянном режиме ведется сбор одежды, обуви, бытовой техники, средств гигиены, средств ухода за детьми, предметов мебели. Все это передадут многодетным, малоимущим семьям, и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Любовь Голышева