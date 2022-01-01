Тюменских школьников ждут на академические уикенды по юриспруденции

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Новый проект для старшеклассников Weekend Academia стартует в Институте государства и права ТюмГУ (ул. Ленина, 38, ауд. 406) с 29 января, начало - в 11 часов. Мероприятия будут проходить по субботам, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Учащиеся 8-11 классов смогут включиться в развлекательно-познавательную активность по направлениям Института государства и права и с помощью игр, квизов, интеллектуальных батлов, TedTalks с экспертами, интерактивных квестов и других активных форм погрузиться в юридическую профессию, познакомиться со студентами, преподавателями и выпускниками института. Все это позволит ребятам уже сейчас стать частью академического сообщества университета.

Для участия в Weekend Academia необходимо пройти предварительную регистрацию на интернет-ресурсах института по ссылке.

Участники академических уикэндов смогут заработать бонусы, которые обменяют на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления и подарки от вуза.