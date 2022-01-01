В Тюменской области в 2022 году появится бесплатная служба поиска медицинской помощи "Верное направление"

vernap.ru vernap.ru

Бесплатная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" появится в 2022 году во всех регионах РФ. Проект является одним из финалистов форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом Росконгресс.

Специалисты службы находят варианты лечения тяжелобольных детей за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирая пакеты документов вместе с родителями и сопровождая семьи до момента получения помощи. За первый год работы в "Верном направлении" помогли 349 семьям.

Сейчас служба работает более чем со 120 благотворительными фондами по всей России, а также заключила соглашения с 35 регионами: в этих субъектах наиболее плотно выстроено сотрудничество с министерствами здравоохранения, некоммерческими и медицинскими организациями, что позволяет быстрее находить необходимую помощь для детей. В 2022 году планируется заключить соглашения с остальными регионами.

По словам гендиректора службы "Верное направление" Антона Яремчука, часто бывает, что дорогостоящее лекарство не входит в список препаратов для льготной выдачи или есть перебои с поставкой препарата. Тогда специалисты службы ищут возможности обеспечить ребенка лекарством за счет благотворительных фондов или коммерческих компаний.

Так было в случае семилетней Ксении из Краснодарского края. У девочки муковисцидоз, она нуждается во множестве препаратов, в том числе не входящих в список льготных.

Кроме того, сотрудники "Верного направления" помогают с получением необходимых обследований. Недавно на горячую линию позвонила семья из Республики Бурятия. У восьмилетней девочки – эпилепсия, и для назначения эффективной терапии требовался дорогостоящий генетический анализ. Мама одна воспитывает двоих детей, стоимость анализа была неподъемна. Специалисты службы нашли благотворительный фонд, который оперативно покрыл расходы на анализ, сейчас мама с дочкой ждут результатов. Мальчик из Екатеринбурга с диагнозом "доброкачественное новообразование длинных костей нижней конечности", с помощью специалистов "Верного направления" был прооперирован в Москве.

"Самое главное наше достижение – это 349 семей, получивших необходимую помощь для своих тяжелобольных детей,- сообщил Антон Яремчук. - В целом за прошлый год более 130 запросов связаны с получением лекарств, более 90 случаев – с лечением, более 60 – с реабилитациями, около 40 – с получением технических средств реабилитации (ТСР). Около 20 случаев было связано с оказанием помощи с проездом и проживанием ребенка с родителем в момент прохождения лечения".