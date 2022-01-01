ТИУ и университет Аланьи намерены сотрудничать

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова провела встречу с делегацией из турецкой Аланьи. Цель визита в опорный вуз - установление дружеских и деловых отношений, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций учебного учреждения.

Гостям провели экскурсию. Они посетили Центр перспективных исследований и инновационных разработок, познакомились с учебными и научными лабораториями, профессионально оборудованными ведущими индустриальными партнерами ТИУ.

По словам ректора, тюменский университет имеет более 60 соглашений с зарубежными партнерами.

"Количество иностранных студентов ТИУ приближается к полутора тысячам. Наше взаимодействие с вузами имеет широкий спектр, начиная с простой академической мобильности студентов до реализации совместных образовательных программ и выдачи двойных дипломов международного образца", - сказала Вероника Ефремова.

Ректор университета Алании Экрем Калан рассказал о перспективах своего вуза, который стал самостоятельным учебным заведением в 2015 году. Президент Торгово-промышленной палаты Алании Мехмет Шахин выразил надежду на сотрудничество между регионами.

"Надеюсь, что будет создан "мост", который сблизит нас и поможет развитию различных проектов в образовании, экономике и других сферах", - подчеркнул гость.

Он отметил, что половина проживающих в Алании иностранцев – русскоговорящие, между народами сложились крепкие дружеские отношения.