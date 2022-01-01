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Тюменские девятиклассники проходят олимпиаду по биологии на базе медуниверситета

Общество, 17:06 27 января 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Практический тур регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии проходит на базе Тюменского государственного медицинского университета 27 января. Теорию ребята писали 25 января. В олимпиаде участвуют школьники всех девятых классов общеобразовательных школ области, сообщает вуз.

"Университет впервые стал площадкой проведения регионального этапа этой олимпиады для учеников всех девятых классов, – рассказала и. о. проректора по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию Тюменского ГМУ Светлана Соловьева. - Биология – это профильный предмет Тюменского ГМУ. Ребята прошли серьезный отбор на школьном этапе, показали свою состоятельность в плане знания биологии, в теоретических знаниях и практических знаниях и навыках".

Наблюдателями выступили сотрудники кафедры биологии и кафедры нормальной физиологии, а также отделения довузовской подготовки. К организации олимпиады привлекли волонтеров - первокурсников лечебного факультета.

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Выполнив задания, конкурсанты знакомились с различными приемами оказания первой помощи и порядком проведения сердечно-легочной реанимации на специальной симуляционной площадке.

Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.

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# биология , Всероссийская олимпиада школьников , Тюменский ГМУ

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