Тюменские девятиклассники проходят олимпиаду по биологии на базе медуниверситета
Практический тур регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии проходит на базе Тюменского государственного медицинского университета 27 января. Теорию ребята писали 25 января. В олимпиаде участвуют школьники всех девятых классов общеобразовательных школ области, сообщает вуз.
"Университет впервые стал площадкой проведения регионального этапа этой олимпиады для учеников всех девятых классов, – рассказала и. о. проректора по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию Тюменского ГМУ Светлана Соловьева. - Биология – это профильный предмет Тюменского ГМУ. Ребята прошли серьезный отбор на школьном этапе, показали свою состоятельность в плане знания биологии, в теоретических знаниях и практических знаниях и навыках".
Наблюдателями выступили сотрудники кафедры биологии и кафедры нормальной физиологии, а также отделения довузовской подготовки. К организации олимпиады привлекли волонтеров - первокурсников лечебного факультета.
Выполнив задания, конкурсанты знакомились с различными приемами оказания первой помощи и порядком проведения сердечно-легочной реанимации на специальной симуляционной площадке.
Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.