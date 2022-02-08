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Александр Моор поздравил тюменских ученых с профессиональным праздником

Губернатор, 09:12 08 февраля 2022

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

День российской науки - это праздник всех, кто вносит вклад в инновационное и технологическое развитие России, укрепление ее научного потенциала, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, для Тюменской области – это одно из стратегических направлений. На площадке Западно-Сибирского НОЦ команды ученых занимаются разработкой конкурентоспособных технологий, востребованных наукоемких продуктов. Он уже объединил 15 научных и 11 образовательных организаций, а также ряд ведущих компаний реального сектора экономики.

Прошедший Год науки и технологий в тюменском регионе ознаменован открытием первого в стране карбонового полигона. В Тюменской области создаются и расширяются возможности для стимулирования исследовательской инициативы, действует система грантовой поддержки научных проектов.

"Желаю всем, кто верит в науку и выбрал ее делом своей жизни, в полной мере реализовать свой талант, воплотить в реальность замыслы и самые смелые неординарные идеи на благо Тюменской области, России и на пользу людям. Здоровья вам, счастья, благополучия и новых свершений!" - сказал Александр Моор

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# Александр Моор , День российской науки

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