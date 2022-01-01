В Тюменском районе 35 семей переселяются из аварийных домов в новый многоквартирник

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Ключи от новых квартир в благоустроенном новом доме получили жители аварийных домов в с. Яр. 35 семей переселяются из аварийного жилья, сообщает администрация Тюменского района.

В квартирах установлена сантехника, на кухне уже стоит плита и раковина. Глава муниципалитета Дина Бурундукова отметила, что дом имеет индивидуальную систему отопления. Это поможет жильцам самостоятельно определять, когда можно начать и закончить отопительный сезон.

По региональной адресной программе переселения из аварийного жилого фонда в с. Яр расселяют восемь многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года. В них проживают 105 семей. Часть собственников выбрали вместо квартир денежную компенсацию, для оставшихся семей в 2022 году начнут строить еще один дом, новоселье ожидается в 2023 году.