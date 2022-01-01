СИБУР инвестирует в Тобольскую производственную площадку 110 миллиардов рублей за пять лет

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СИБУР инвестирует в Тобольскую производственную площадку 110 миллиардов рублей за пять лет. Об этом сообщил председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов в Тобольске 28 января.

Средства будут инвестированы в развитие производств "ЗапСибНефтехима" в соответствии с соглашением между компанией и министерством энергетики РФ, которое было заключено в декабре 2021 года.

По словам Конова, тобольская производственная площадка "ЗапСибНефтехима" - одна из ключевых точек роста бизнеса компании.

"Наша миссия – развивать отечественную нефтехимию и при этом оставаться социальным партнером для регионов, в которых мы работаем. Социальное партнерство – это быть максимально экологически безопасными, развивать наших людей, создавать для них безопасные и комфортные условия труда. Наиболее концентрировано, ярко нам удалось это сделать в Тобольске", - считает председатель ПАО "СИБУР Холдинг".

Евгений Бабенко