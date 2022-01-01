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Тюменский ХК "Рубин" проведет серию выездных матчей в феврале

Общество, 11:47 30 января 2022

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Серию выездных матчей проведет тюменский хоккейный клуб "Рубин" в феврале. Он встретится с командами, с которыми играл на старте сезона в сентябре, пишет "Вслух.ру".

3 февраля тюменский клуб сыграет со "Звездой" в Москве, 10 февраля - с "Ермаком" в Ангарске, а 12 февраля - с "Соколом" в Красноярске. 15 февраля состоится матч в Новокузнецке с "Металлургом", а 17 февраля тюменцы встретятся с "Омскими крыльями" в Омске.

Отметим, это последняя выездная серия перед плей-офф. Борьбу продолжат первые 16 команд в турнирной таблице лиги.

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# ХК Рубин

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