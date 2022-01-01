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В Тюмени впервые зарегистрировали право собственности дольщика в электронном виде

Общество, 12:02 30 января 2022

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

В Тюмени региональное Управление Росреестра впервые зарегистрировало право собственности дольщика по заявлению застройщика на основании передаточного акта, подписанного на бумажном носителе и переведенного в электронный образ.

Заявления и необходимые документы на регистрацию права собственности были представлены через сервис "Личный кабинет" официального сайта Росреестра. Государственная услуга, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области, оказана в течение одного дня с момента поступления документов.

Росреестр напоминает, что с 30 декабря 2021 года, застройщику предоставлено право отсканировать передаточный акт после передачи объекта участнику долевого строительства, заверить его своей усиленной квалифицированной электронной подписью и направить заявление о регистрации права дольщика в электронном виде в орган регистрации прав.

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# долевое строительство , Росреестр

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