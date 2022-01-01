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Жителям Заводоуковска напомнили о правилах поведения на льду

Общество, 13:21 30 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О правилах поведения на льду напомнили жителям Заводоуковска специалисты МЧС России по Тюменской области. Они провели акцию "Безопасный лед", сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю сотрудники МЧС проинструктировали более 300 человек. Они напомнили землякам о правилах безопасного поведения на реках и озерах в зимний период.

Сотрудники МЧС России советуют соблюдать правила поведения на льду, быть внимательными на рыбалке или при занятии спортом на зимних водоемах, в случае экстренной ситуации звонить на номер 112. Они также напоминают, что, несмотря на морозную погоду, на некоторых водоемах могут возникать опасные промоины.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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