Короткое замыкание привело к пожару в доме с мансардой в Тюменском районе
Дом с мансардой горел на ул. Ветеранов в Патрушева Тюменского района 30 января.
"Было сильное задымление. Огонь повредил чердак на площади 100 квадратных метров", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Причиной пожара стало короткое замыкание.
По словам заместителя начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области, выходные прошли относительно спокойно. 30 января было зафиксировано четыре возгорания. "Пожары в частных домах связаны с печами или электричеством", — добавил он.
Отметим, с 24 по 30 января в Тюменской области было 46 пожаров. Спасен один человек, 10 человек эвакуировано. Пожарно-спасательные подразделения 36 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
Инна Пахомова