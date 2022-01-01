Короткое замыкание привело к пожару в доме с мансардой в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Дом с мансардой горел на ул. Ветеранов в Патрушева Тюменского района 30 января.

"Было сильное задымление. Огонь повредил чердак на площади 100 квадратных метров", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Причиной пожара стало короткое замыкание.

По словам заместителя начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области, выходные прошли относительно спокойно. 30 января было зафиксировано четыре возгорания. "Пожары в частных домах связаны с печами или электричеством", — добавил он.

Отметим, с 24 по 30 января в Тюменской области было 46 пожаров. Спасен один человек, 10 человек эвакуировано. Пожарно-спасательные подразделения 36 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Инна Пахомова