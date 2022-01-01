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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области заболевшим с симптомами ОРВИ назначат лечение дистанционно

Общество, 12:56 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюменской области при первых симптомах простуды, ОРВИ могут получить алгоритм лечения по телефону.

Об этом заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Для начала заболевшему следует оставаться дома, надеть маску, обеспечить дистанцию с членами семьи и позвонить по номеру 122. Рассказать оператору кол-центра о своих симптомах. Он переадресует все это в территориальную поликлинику, откуда пациенту перезвонят, чтобы определиться с тактикой его ведения", - говорит Логинова.

Медработник может пригласить заболевшего в поликлинику или отправить врача к пациенту домой, где назначат схему терапии. Если же температура выше 38 градусов, нужно принять препараты для ее снижения, добавила Логинова.

Добавим, что жители Тюменской области, позвонив на 122, могут открыть, закрыть больничный лист онлайн.

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# коронавирус , Наталья Логинова , ОРВИ

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