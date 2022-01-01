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В Тюмени школьники с симптомами ОРВИ обращаются за помощью в медпункты-фильтры

Общество, 14:10 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медпункт для учащихся открылся в тюменской гимназии №16. Сюда обращаются ребята с признаками заболевания, которым нужна врачебная помощь.

"Поликлиники перегружены, но у детей есть возможность обратиться к врачу здесь. Медицинский пункт на нашей базе работает в качестве фильтра, где учащиеся могут получить консультацию и квалифицированную помощь, пройти тест на COVID-19, если есть необходимость", - рассказала директор тюменской гимназии №16 Наталья Филиппи.

Одиннадцатиклассницу Анастасию Свистунову направили в медпункт после консультации по телефону 122, куда позвонила мать девушки.

"Я с утра почувствовала недомогание, температура поднялась до 37,5, в горле першит. Удобно, что с симптомами можно обратиться сюда: очередей нет, поэтому меньше контактов и риска", - сказала выпускница.

Напомним, в Тюменской области все школы, колледжи, техникумы перешли на дистанционное обучение до 12 февраля. При этом в учебных и дошкольных учреждениях, где имеются медицинские фильтры, готовы оказывать помощь школьникам, дошкольникам, но только данной организации.

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Татьяна Ковалева

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