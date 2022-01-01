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59 немаркированных шуб и дубленок задержали тюменские таможенники на границе

Происшествия, 13:07 31 января 2022

пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

59 шуб и дубленок, а также 56 пар спортивной обуви из Казахстана задержали тюменские таможенники. Операция проходила совместно с погрануправлением ФСБ России, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Машину, перевозившую в Россию крупную партию обуви и верхней одежды, мобильная группа Тюменской таможни выявила вблизи российско-казахстанского участка государственной границы.

Досмотр установил, что товар перемещался без обязательной маркировки "Data Мatrix". Общий вес составил около 200 килограмм.

Товар изъяли специалисты Роспотребнадзора, в отношении предпринимателя из Казахстана возбуждено дело об административном правонарушении.

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