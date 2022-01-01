В Тюменской области упавшего в погреб мужчину вытащили пожарные
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Упавшего в погреб мужчину достали на поверхность пожарные в с. Уват Тюменской области 30 января.
После сообщения о случившемся огнеборцы выехали на ул. Советскую, где произошел несчастный случай. Мужчина упал в погреб и не мог выбраться без посторонней помощи.
"Мужчину достали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
На это пожарным потребовалось несколько минут.
Инна Пахомова