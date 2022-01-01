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В Тюменской области упавшего в погреб мужчину вытащили пожарные

Происшествия, 16:17 31 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Упавшего в погреб мужчину достали на поверхность пожарные в с. Уват Тюменской области 30 января.

После сообщения о случившемся огнеборцы выехали на ул. Советскую, где произошел несчастный случай. Мужчина упал в погреб и не мог выбраться без посторонней помощи.

"Мужчину достали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

На это пожарным потребовалось несколько минут.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , спасение

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