В Тюменской области упавшего в погреб мужчину вытащили пожарные

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Упавшего в погреб мужчину достали на поверхность пожарные в с. Уват Тюменской области 30 января.

После сообщения о случившемся огнеборцы выехали на ул. Советскую, где произошел несчастный случай. Мужчина упал в погреб и не мог выбраться без посторонней помощи.

"Мужчину достали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

На это пожарным потребовалось несколько минут.

Инна Пахомова